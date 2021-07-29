شعبان عبدالجواد: 99.9 % من الآثار المستردة غير مسجلة في مصر (فيديو)

علق شعبان عبدالجواد، المشرف العام على الآثار المستردة، على نجاح مصر في استرداد تمثال الكاهن "ني كاو بتاح" فاقد الأرجل.





وقال "عبدالجواد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، إن تمثال "ني كاو بتاح" ظهر في 2018 في أحد المعارض الهولندية، وبعد معرفة هذا الأمر، تأكدنا من أن هذا التمثال خرج من مصر بطريقة غير شرعية، وتم التواصل مع السلطات الهولندية بشكل مباشر، وبعد ذلك تم مصادرة التمثال وعودتها إلى أرض الوطن، وتم ايداعه بالمتحف المصري بالتحرير.



