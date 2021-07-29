السن القانوني يمنع أشرف زكي من الاستمرار في أكاديمية الفنون.. تفاصيل

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن بلوغه السن القانوني للتقاعد، من أكاديمية الفنون حيث من المقرر اكتفائه بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية.



وقال دكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية، موجها الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتي ظل فترة عمله في أكاديمية تحت قيادتها.



يذكر أن الدكتور أشرف زكى قد قام بتسيير أعمال رئيس الأكاديمية منذ عام 2018، خلفًا للدكتورة أحلام يونس، حتى أصدرت وزيرة الثقافة قرارا بتعيينه كرئيسا للأكاديمية في مطلع ديسمير عام 2019، كما شغل زكى العديد من المناصب الأخرى بالأكاديمية في عهد رؤساء أخرين منها عميد المعهد العالى للفنون المسرحية.

