عضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية: نفتخر بخلو مصر من فيروس سي

أشاد محمد القصاص، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بما حققته الدولة المصرية في مبادرة الكشف وعلاج فيروس سي ودورها في إعلان خلو مصر من "فيروس سي"، بعدما كانت مصنفة كدولة الأعلى في معدلات انتشار فيروس سي.





وقال "القصاص" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "آن لنا ان نفخر ونحتفل بما تم انجازه، ومصر حققت ما لم تحققه أي دولة في العالم بعدما كانت ترى منظمة الصحة العالمية أن الحياة داخل مصر واحد من عوامل الخطورة للإصابة بفيروس سي".



