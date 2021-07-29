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أستاذ طب الأورام يكشف خطورة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح الدكتور حسن خالد، أستاذ طب الأورام بالقصر العيني، التفاصيل المتعلقة بالدراسة التي كشفت علاقة الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والمسكنات بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وقال "خالد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذه الدراسة تقوم في الأساس على أن هناك ميكروبات تتواجد في الجهاز الطبي وتبلغ تريليونات داخل الأمعاء والمستقيم.

وأضاف أن هذه الميكروبات تقل أعدادها بصورة كبيرة عند الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وهو ما يسبب أمراض كثيرة من الناحية النفسية أو الطبية وعلى رأسها الأورام التي تنتج من الخلايا المشوهة، مشيرًا إلى أن تناول أي أدوية بما فيها المسكنات والمضادات الحيوية يتسبب في حدوث خلل في المنظومة التي خلقها الله في جسم الإنسان ويحدث تشوهات وهذا ملاحظ بكثرة في السن اقل من 50 سنة.

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