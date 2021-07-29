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قادما من المنيا.. اللواء أشرف علي حكمدارًا لأمن الفيوم

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت الحركة تعيين اللواء أشرف على، حكمدار لمديرية أمن الفيوم، خلفا للواء صبرى العزب، الذي تم نقله.

وشغل اللواء أشرف على، حكمدار أمن الفيوم الجديد، منصب مساعد مدير لأمن المنيا.

وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والتي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على حاصلي الدورات التكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.

وجدد وزير الداخلية، الثقة في حركة تنقلات الداخلية 2021 لكل من: اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، كما شملت الحركة تجديد الثقة في اللواء محمود أبو عمرة مديرًا لأمن الإسكندرية.

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حركة الضباط اللواء أسعد الذكير الداخلية

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