قادما من المنيا.. اللواء أشرف علي حكمدارًا لأمن الفيوم

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.





وشهدت الحركة تعيين اللواء أشرف على، حكمدار لمديرية أمن الفيوم، خلفا للواء صبرى العزب، الذي تم نقله.





وشغل اللواء أشرف على، حكمدار أمن الفيوم الجديد، منصب مساعد مدير لأمن المنيا.





وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والتي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على حاصلي الدورات التكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.



