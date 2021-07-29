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مي عبدالحميد تكشف تفاصيل جديدة حول امتلاك وحدة سكنية في الإعلان القادم (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق حقق نقلة نوعية في إسكان محدودي الدخل نتيجة للمصداقية، خاصة بعد تطوير الكثير من العشوائيات.

وتابعت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الدولة أطلقت مبادرة غير مسبوقة لتملك وحدة سكنية على 30 عامًا بفائدة تقدر بـ3%، مضيفة أن الشروط العامة للامتلاك وحدة سكنية في هذه المبادرة بالنسبة لمحدودي الدخل تتمثل في: أن لا يزيد الدخل عن 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 ألف جنيه للأعزاب، أما الحد الأقصى لمتوسط الدخل فيقدر بـ15 الف جنيه للأسرة و10 آلاف جنيه للأعزاب.

ولفتت إلى أن وحدة محدودي الدخل مدعومة بصورة أكبر، أما وحدة متوسط الدخل فتباع بسعر التكلفة دون احتساب قيمة الأرض، وذلك في الإعلان القادم الذي يبدأ التقديم فيه في 8 أغسطس المقبل.

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