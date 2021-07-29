طلاب أكاديمية الفنون يدعمون بقاء أشرف زكي في منصبه





أعلن اتحاد طلاب أكاديمية الفنون، دعمه الكامل للدكتور أشرف زكي، للبقاء في منصبه وذلك بعد بلوغه سن المعاش القانوني.





وقال رئيس اتحاد طلاب أكاديمية الفنون علاء الوكيل، عن دعمه للدكتور أشرف زكي قائلا: نيابة عن جميع طلاب الأكاديمية نعلن جميعًا دعمًا لاستمرار الدكتور أشرف زكي رئيس لأكاديمية الفنون واستكمال سلسلة الانجازات الجبارة.





وأضاف "الوكيل" هذه الانجازات لم يسبق أن عهدتها الأكاديمية منذ سنوات طويلة.





وجاء دعم الدكتور أشرف زكي من طلاب أكاديمية الفنون ببعض من الهاشتجات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كالأتي:

#ادعم_استمرار_الدكتور_اشرف_زكى_رئيساً_لاكاديمية

الفنون..

#الدكتور_اشرف_زكى_رئيس_اكاديمية_الانجازات.





#اتحاد_طلاب_اكاديمية_الفنون.





#رئيس_اكاديمية_الفنون.





وكان الدكتور أشرف زكى قد قام بتسيير أعمال رئيس الأكاديمية منذ عام 2018، خلفاً للدكتورة أحلام يونس، حتى أصدرت وزيرة الثقافة قرارا بتعيينه كرئيسا للأكاديمية في مطلع ديسمير عام 2019، كما شغل زكى العديد من المناصب الأخرى بالأكاديمية في عهد رؤساء أخرين منها عميد المعهد العالى للفنون المسرحية.