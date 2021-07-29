عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

اتهمت سارة البراهمي ابنة الشهيد محمد البراهمي، سياسي تونسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي، الذي تم اغتياله بالرصاص من مجهولين يوم الخميس 25 يوليو 2013، أمام منزله، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ورئيس مجلس النواب التونسي المتجمد، بإدارة جهاز سري للاعتيالات، والتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية في مصر لصناعة القنابل ودعم الإرهاب، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأوضحت "البراهمي"، أن الغنوشي يقود جهازًا سريًا تمكن من اختراق أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، مضيفة أن راشد الغنوشي يتجسس على السفارات الأجنبية والسياسيين في تونس، كما يشرف على الجهاز السري بشكل مباشر بمساعدة أعضاء بمكتب حركة النهضة.



