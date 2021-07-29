اتحاد شباب الجمهورية الجديدة كيان جديد قادر على إحداث تغيير

دُشن خلال الأسابيع الماضية اتحاد شباب الجمهورية الجديدة والذي يجمع كافة الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر 2030 والتي تهدف لتكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر لتعزيز الوعي الوطني، وتوسيع نطاق الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم الكوادر، إلى جانب تمكين الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية، لدعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية وإرساء قواعد العمل التطوعي من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة، وتخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة مجتمعية وطنية لتنمية قدرات الشباب على مستوى المحافظات والاستفادة المثلى من القدرات الإبداعية.





ائتلافات تنضم إلى الاتحاد

وانضم إلى الاتحاد الجديد اتحاد شباب الجمهورية الجديدة حيث تقدم تحالف شباب 30 يونيو، وكيان شباب مصر ومؤسسة بكرة لينا وشباب يلا سيسي ومبادرة السياسي الشاب حتى وصل عدد المشتركين في الاتحاد لأكثر من ٢٥ ألف عضوا في الأسابيع الأولى من تأسيسه.





وتضمنت شروط التقديم أن يتمتع المتقدم بالجنسية المصرية، وأن يكون سن المتقدم ما بين 18و40 عامًا، مع تقديم ما يثبت انضمامه للفئات الوارد ذكرها، وهي أن يكون المتقدم ضمن فئات شباب النقابيين وطلاب الجامعات، ورواد الأعمال والمثقفون، والإعلاميون والصحفيون، والتنظيمات السياسية والمجتمع المدني.





وأعلن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، مؤخرًا أنه بناء على ما تلقاه من طلبات من الشباب الراغبين بالانضمام للاتحاد برفع السن الخاص بالانضمام لـ ٤٥ عاما، معلنا عن تعديل الشروط الخاصة بالفئة العمرية لعضوية الاتحاد لتصبح من ١٨ لـ ٤٥ عاما.





تأسيس كيان وطني قادر على إحداث تغيير

ويهدف الاتحاد إلى تأسيس كيـان وطـني، يكون قـادرًا علـي إحـداث تغييـر وتطوير فـي الحيـاة المجتمعية، وكذلـك اسـتثمار طاقـات ورؤى وأفـكار الشـباب بما يسـاهم في نهضـة المجتمع المصري إلى حابم إشــراك الخبرات العلمية مـن الفـئات الشبابية في العمل الوطني في مختلـف التخصصات على مـستـوى الجمـهـوريـة بشكل لا مركزي، وتنمية القدرات الشبابية من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة في الحـياة المجتمعـية وتـوفـير الـفـرص الـتـدريبـيـة والمنح التعليمية.



