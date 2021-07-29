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حيرة في روما بسبب خط الهجوم

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي يدرس أكثر من خيار من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن مورينيو يفاضل بين الإيراني سيردار أزمون نجم زينينت سان بطرسبيرج الروسي والأوباكستاني إلدور شومورودوف نجم نابولي الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن أزمون نجم يعتبر الخيار الأول لروما ومورينيو إلا أن الصفقة مُعقدة خاصة أن باير ليفركوزن الألماني يسعى لضم النجم الإيراني أيضاً.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن خيار شومورودوف يبدو جيد للغاية خاصة أن النجم الأوباكستاني تكيف مع الدوري الإيطالي وأصبح يقدم آداء مميز ويسجل الأهداف.

ولفت الموقع الإيطالي أنه هناك خيار ثالث أمام نادي ذئاب العاصمة الإيطالية وهو التعاقد مع النرويجي ألكسندر سورلوث نجم لايبزيج الألماني.

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