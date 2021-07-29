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أحمد كريمة: الشيعة مسلمون والأزهر لا يكفرهم (فيديو)

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الشيعة كانت عبارة عن 70 فرقة، ولكنهم الآن أصبحوا 3 فرق وهم الشيعة الإثنى عشرية وتنتشر في إيران ولبنان والعراق وسوريا، والشيعة الزيدية وهم في اليمين، خلاف الشيعة الإسماعلية، ولكنهم أصبحوا قلة.

وتابع "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الأزهر لا يكفر الشيعة، لأنه يحكمه حديث النبي: "مَن صَلَّى صَلَاتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذلكَ المُسْلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللَّهِ وذِمَّةُ رَسولِهِ".

وأشار إلى أنه يعتبر الشيعة مسلمون، ولكن لديهم مخالفات، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يلتمس الأعذار للناس ويتمنى أن يتوب الله على جميع المخالفين.

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بوابة الفجر الفجر الشيعة أحمد كريمة

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