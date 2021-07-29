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تشكيل مصر المتوقع ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيل، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على أستراليا بثنائية نظيفة سجلها أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره البرازيل في الدور ربع النهائي والمحدد إقامتها يوم 31 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي.

خط الهجوم: رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر.

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منتخب مصر الأولمبي وإسبانيا شوقي غريب الاولمبي

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