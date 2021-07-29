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حرس الحدود يدعم صفوفه بصفقات جديدة قبل انطلاق الموسم

الخميس 29/يوليو/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
بسنت علام
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تمكن حرس الحدود من حسم أنضمام أربع صفقات لصالحه خلال فترة الأنتقالات الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022 الذي لم يتم تحديد موعد انطلاقه حتى الآن.

وقد نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود من اتمام انتقال أربع لاعيبين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم وكانت أول صفقة هي إنضمام إبراهيم عبد القوي لاعب وسط نادي سموحة وثاني لاعب هو عماد الصواف لاعب وسط نادي مصر المقاصة الذي كان يلعب بقميص نادي بنها الموسم الماضي وثالث صفقة هو اللاعب إسلام سمير هداف نادي بتروجت وأخر صفقة تم حسمها حتى الآن هو اللاعب السنغالي بابا القادم من نادي النصر.

ويسعى حرس الحدود إلى أبرام العديد من الصفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد في محاولة المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز ويحتاج محمد حليم المدير الفني للفريق تدعيم خط الهجوم وحراسة المرمى خاصة بعد رحيل الحارس الأساسي للفريق علي فرج والدفاع أيضًا بعد أنتهاء عقد نجم حرس الحدود خالد سامي.

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