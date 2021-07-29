أحمد كريمة يحسم الجدل: المنتحر لا يخرج عن الملة (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن المسلم المنتحر لا يخلد في النار إطلاقًا، مشيرًا إلى أن هناك رجلًا أصيب بجرح في يده أثناء مشاركته في إحدى المعارك، فقام بقطع الأوردة بسبب شدة الألم، فحدث له نزيف، ما أدى إلى وفاته.





وتابع "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الرسول عندما علم بهذه القصة قال:" اللهم ما أغفر له وليديه"، وهذا دل على أن المنتحر رغم ارتكابه كبيرة من الكبائر، فأنه لا يخرج عن الملة.



