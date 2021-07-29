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"محلية النواب" تضع لافتة باسم الشهيد "فضل الله" في المحلة الكبرى

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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محلية النواب تضع لافتة باسم الشهيد فضل الله في المحلة الكبرى
شهد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وضع "يافطة" باسم الشهيد فضل الله بالمحلة الكبرى، على مدرسة الشهيد عقيد أركان حرب محمد إبراهيم فضل الله شامة الرسمية للغات. 

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، وبمشاركة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سامية توفيق، زوجة الشهيد محمد إبراهيم فضل الله شامة.

واستقبل مسئولي المدرسة وعدد من التلاميذ الوفد البرلماني بالورود، وعمل مجموعة من الاستعراضات بمشاركة أبناء الشهيد الراحل محمد إبراهيم فضل الله شامة.

من جانبه وجهت سامية توفيق، زوجة الشهيد محمد إبراهيم فضل الله شامة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الشكر للمحافظ وأعضاء البرلمان الذين شاركوا.

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن ذلك أقل تكريم للشهداء تقديرا لما بذلوه من جهود لخدمة تراب هذا الوطن.

واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موجها التحية لكل رجال القوات المسلحة على ما يقومون به من دور في خدمة الوطن.

كما وجه التحية لكل شهداء الوطن من القوات المسلحة على ما قدموه فداء للوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة في الوقت الذي قدمت فيه العديد من الشهداء، تواصل دورها في التنمية والبناء.

وتفقد الوفد البرلماني، مسار العائلة المقدسة بسمنود، ولقاء كهنة الكنيسة، وكذلك مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية.

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وفد لجنة الإدارة المحلية موافقات مجلس النواب اسم الشهيد

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