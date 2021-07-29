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بيان من الأرصاد يُعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

الخميس 29/يوليو/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات حالة الطقس كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر (2: 2.5 متر).

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