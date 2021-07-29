بيان من الأرصاد يُعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 29 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت توقعات حالة الطقس كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر (2: 2.5 متر).

