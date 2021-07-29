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برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق هذا الصيف

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة برشلونة في التخلص من حارسه البرازيلي نوربيرتو نيتو، هذا الصيف، في ظل عدم الحاجة الفنية له.

وتلتقي رغبة برشلونة مع نيتو نفسه، الذي يرغب في الرحيل، من أجل نيل فرصة أكبر في المشاركة، بسبب صعوبة ظهوره في وجود زميله الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

ووفقًا لموقع "فوتبول إسبانيا"، فإن برشلونة يفضل رحيل نيتو هذا الصيف، من أجل توفير راتبه الكبير.

وأضاف التقرير، أن برشلونة مستعد لخفض مطالبه المالية، من أجل التخلص من نيتو.

ويطلب برشلونة، الحصول على 5 ملايين يورو فقط، مقابل رحيل نيتو.

وكان نيتو يتمتع باهتمام روما وتوتنهام، لكن الثنائي صرف النظر عن الحارس البرازيلي.

وضم برشلونة، نيتو من فالنسيا، مقابل 26 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات.

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برشلونة انتقالات الدوري الإسباني

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