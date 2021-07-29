شيري ني ماريا.. حينما يهتف الاقباط 40 مرة السلام لكي يا مريم

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، الذي يحل في السابع من أغسطس المُقبل، وحتى اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

ويعتبر اشهر الالحان التي يرددها الاقباط حتى الاميين بينهم هو لحن "شيري ني ماريا"، وهو لحن ذو كلمات قبطية تعني السلام ليكي يا مريم، وللدخول الى تفاصيل اشهر الحان السيدة العذراء تواصلت الفجر مع المرتل بطرس ابو الحمل، مرتل كنسي بأحد كنائس الدلتا، ومدرس لعلم الالحان الكنسية والموسيقى القبطية، وعازف عود، وقال ان ذلك اللحن صمم بالشاكلة تلك ليصبح حتى الاميين لديهم امكانية ان يشاركون في الهتاف للسيدة العذراء قائلين بين كل جملة والاخرى "السلام لكي يا مريم" أو "شيري ني ماريا".

وتبلغ عدد الهتافات التي يهتفا المرتلين 40 مرة وياتي النص كالاتي:

* السلام..خلاص أبينا آدم. السلام..أم الملجأ. السلام..تهليل حواء. السلام..فرح الأجيال.

* السلام..فرح هابيل البار. السلام..العذراء الحقيقية. السلام..خلاص نوح. السلام..غير الدنسة الهادئة .

* السلام..نعمة إبراهيم. السلام..الإكليل غير المضمحل. السلام..خلاص اسحق القديس. السلام..أم القدوس.

* السلام..تهليل يعقوب. السلام..ربوات مضاعفة. السلام..فخر يهوذا. السلام..أم السيد.

* السلام..كرازة موسى. السلام..والدة السيد. السلام..كرامة صموئيل. السلام..فخر إسرائيل .

* السلام..ثبات أيوب البار. السلام..الحجر الكريم. السلام..أم الحبيب. السلام..إبنة الملك داود.

* السلام..صديقة سليمان. السلام..رفعة الصديقين. السلام..خلاص أشعياء. السلام..شفاء أرمياء.

* السلام..علم حزقيال. السلام..نعمة دانيال. السلام..قوة إيليا. السلام..نعمة أليشع.

* السلام..والدة الإله. السلام..أم يسوع المسيح. السلام..الحمامة الحسنة. السلام..أم ابن الله.