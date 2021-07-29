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رغم موافقة موسيماني.. لجنة التخطيط ترفض التعاقد مع هذا اللاعب

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى عن أن لجنة التخطيط أخطرت المدير الفني برفضهم التام بالتعاقد جيرفيسون سارفارينو، بسبب المبالغ المالية والقيمة التسويقية للاعب التي تصعب على إدارة الأهلي التعاقد معه في ظل الالتزامات الأخرى. 

وجاء رفض لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التفاوض مع جيرفيسون سافارينو جناح نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي ومنتخب فنزويلا بعد ترشحه علي إدارة الكرة وموافقة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وجاء ذلك القرار من اللجنة رغم الإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب، إلا أن الأرقام الخيالية التي حددتها إدارة ناديه الحصول علي  5 ملايين يورور بخلاف حصول  اللاعب علي 2 مليون يورو وبعض المميزات الأخري، جعلت الأهلي يتراجع عن إتمام الصفقة.

يذكر أن جيفرسون سافارينو لعب مع أتليتكو مينيرو 5 مباريات مع فريقه مينيرو نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدفين مع فريقه حيث لعب في كوبا ليبارتادوريس 7 مباريات سجل هدفين وصنع 3 أهداف.

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موسيماني الصناعه الاهلي

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