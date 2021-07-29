المصري يسجل اعتراضه على اختيار الفريق المشارك في الكونفدرالية













عبر محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن اعتراضه على اختيار الفريق المشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية النسخة القادمة.





وأوضح الخولي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "اللغط الحادث حول الفريق المشارك في الكونفدرالية غير مبرر، ولابد من اتباع اللائحة، والنادي المصري لن يفرط في حقوقه".





جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية قد أوضحت أن الأهلي والزمالك سوف يشاركان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب طلائع الجيش في بطولة الكونفدرالية.



