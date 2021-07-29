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تعرف على موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الخميس 29/يوليو/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة نظيره البرازيل، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على أستراليا بثنائية نظيفة سجلها أحمد ياسر ريان وعمار حمدي في المباراة الأخيرة لدور المجموعات من أولمبياد طوكيو.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

وضرب منتخب مصر الأولمبي موعدًا مع نظيره البرازيل في الدور ربع النهائي والمحدد إقامتها يوم 31 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

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