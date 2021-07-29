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هنادي مهنى تكشف عن شخصيتها في فيلم "تماسيح النيل"

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة هنادي مهنى، صورة من كواليس فيلمها "تماسيح النيل"، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت "مهنى" الأنظار من خلال هذه الإطلالة، وكتبت تعليقا قائله: "فرح من فيلم #تماسيح_النيل".

يشار إلى أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسلا "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، و"خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، واللذان عرضا خلال شهر رمضان الماضي. وكانت هنادي مهنا احتفلت بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح، في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

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