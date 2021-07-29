بالتفاصيل.. الفرق بين "سكن لكل المصريين 2" ومبادرة "التمويل العقاري"

أعلن البنك المركزي المصري، في 13 يوليو 2021، عن تفاصيل وشروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل لـ 30 عامًا، حيث تتيح المبادرة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.





ما علاقة "سكن لكل المصريين 2" بمبادرة التمويل العقاري؟

ويأتي طرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الخاص بـ"سكن لكل المصريين 2" كترجمة فعلية لمبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري، فأعلنت الوزارة، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية؛ لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري بفائدة 3%.





ما هي شروط مبادرة التمويل العقاري العامة؟

- يحب أن يكون المستفيد مصر الجنسية.

- يمكن لأصحاب المهن الحرة والحرف، وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل، وأصحاب المعاشات الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

- لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.

- يجب أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسم.

- الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذّر رهنها.

- عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.





ما هي شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل؟





محدودي الدخل:

- الحد الأقصى للدخل حتى 4500 جنيه للأعزب 6000 جنيه للأسرة.

- يتم دفع 10% دفعة مقدمة.

- تبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري.





متوسطي الدخل:

- الحد الأقصى للدخل حتى 10000 جنيه للأعزب، و14000 جنيه للأسرة.

- الحد الأقصى الأقصى لسعر الوحدة حتى 1.4 مليون جنيه، وفي هذه الحالة يتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة حتى 1.1 مليون جنيه، وفي هذه الحالة يتم دفع 15% دفعة مقدمة.





ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على وحدة سكنية؟

1- رخصة العقار من أبرز الأوراق التي يجب توافرها قبل الذهاب للبنك.

2- شهادة تثبت أن العقار تم التصالح عليه في حال كون العقار مخالف.

3- صورة من السجل العقارى للعقار أو الشقة أو الأرض المقام عليها العقار.

4- شهادة تثبت أن الوحدة لا يوجد عليها أي متأخرات أو أقساط أو سبق وتم الحصول على قرص تمويل عقارى من خلالها.





ما هي مبادرة "سكن لكل المصريين 2"؟

طرحت وزارة الإسكان، إعلانين لمحدودي ومتوسطي الدخل في وقت واحد استجابةً لمطالب المواطنين، وفي السطور التالية نعرض تفاصيل إعلان متوسطي الدخل، ومحدودي الدخل، وشروط التقديم للحصول على وحدة سكنية.





- الإعلان الأول الخاص بمحدودي الدخل:

- يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة- و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2.

- الوحدات في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

- تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

- كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

- شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقًا لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري.





شروط المبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري:

- يتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.

- يتم سداد مقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل.

- الأقساط لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي لمحدودي الدخل؛ للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريًا، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهريًا.

- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي لمتوسطي الدخل؛ للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، و168 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه.

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جنيه.

على أن يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.





الإعلان الثاني الخاص بمتوسطي الدخل:

- يتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة).

- يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.

- طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

- تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.

- يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % متناقصة سنويًا.

- ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.





ما هو موعد الحجز وطريقة التقديم بـ"سكن لكل المصريين 2"؟

- يتم الحجز اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، لـ (المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط).

- ويبدأ من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لـ (جميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة).