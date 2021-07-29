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أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد يتألقان من كواليس "الآنسة فرح"

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شوق الفنان أحمد مجدي جمهوره، للموسم الجديد من "الآنسة فرح"، وذلك من خلال صورة جمعته بأسماء أبو اليزيد عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي أحمد مجدي، وأسماء أبو اليزيد، بإطلالة هادئة حيث ارتدت "أبو اليزيد" تيشيرت أبيض كما ارتدى "مجدي" تشيرت باللون السماوي.

الجزء الثالث لـ "الآنسة فرح"بطولة: رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء وآخرين وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

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