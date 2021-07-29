زي النار.. أشهر ترانيم السيدة العذراء مريم مع اقتراب صومها

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، الذي يحل في السابع من أغسطس المُقبل، وحتى اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

واشارت المرنمة كيرستينا فاروق، من ايبارشية حلوان والمعصرة، إن السيدة العذراء لها تراث موسيقى ماهول في الكنيسة القبطية الارثوذكسية، فالترانيم التي تتحدث عن السيدة العذراء تتجاوز الألف ترنيمة، ولعا ابرزها واشهرها ترنيمة "امنا يا عدرا يا ام المسيح" والتي تقول:" أمنا يا عدرا يا أم المسيح يللى فيك دايما يحلو المديح قلوبنا بتحبك حب مالوش مثيل عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل".

واضافت ان من ضمن اشهر الترانيم ايضا ترنيمة توبك فضفاض، التي تقول:" توبك فضفاض وبيضوى والتاج دهبى على فضى فرحتى سمايا وارضى ايه ده كله يا ام النور ايه ده كله ده مش معقول انوار وحمام بيرفرف ونسايم فى الجو تهفهف وقلوبنا من الفرحة بتهتف ايه ده كله يا ام النور ايه ده كله ده مش معقول".

وتعتبر ترنيمة زي النار ايضا ضمن اشهر الترانيم التراث والتي تقول:" زى النار ما هى فى العليقة وما اتحرقتشى بفعل النيران مهما لظاها يقيد و يزيد ولهيبها يهب بين الأغصان كانت العدرا تمام يوم حملت جمر لاهوت ابن الإنسان قدرات و أهى أنسانة تضم جمر لاهوتة بخير وأمان.