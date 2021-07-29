نجم الزمالك السابق: اللعب في الدرجة الثانية "كابوس"













أكد شريف أشرف، لاعب الزمالك السابق، أنه انتقل لفاركو في بداية الموسم لإمتلاكه طموح الصعود للدوري الممتاز.





وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش :"لست محظوظا في مسيرتي الكروية، لعبت في فاركو وسط ظروف صعبة وشيلت الفريق على كتفي".





وتابع: "الاستغناء عني في فاركو تقليل من جهودي مع الفريق في الصعود للدوري الممتاز، علاقتي بمجدي عبد العاطي علاقة عمل فقط".





وأكمل: "اللعب في الدرجة الثانية بمثابة كابوس لي".





وعن تجربة الانتاج الحربي: "شوقي غريب طلب ضمي للإنتاج الحربي ولكني لم أشارك بشكل كبير".





وأشار: "محمود فتح الله طلب استمراري في الإنتاج الحربي رغم عدم مشاركتي مع الفريق، لكن شريف أشرف: شوقي غريب رفض قيدي بعد إجراء جراحة في الضهر".



