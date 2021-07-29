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نجم الزمالك السابق: اللعب في الدرجة الثانية "كابوس"

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد شريف أشرف، لاعب الزمالك السابق، أنه انتقل لفاركو في بداية الموسم لإمتلاكه طموح الصعود للدوري الممتاز. 

وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش :"لست محظوظا في مسيرتي الكروية، لعبت في فاركو وسط ظروف صعبة وشيلت الفريق على كتفي".

وتابع: "الاستغناء عني في فاركو تقليل من جهودي مع الفريق في الصعود للدوري الممتاز، علاقتي بمجدي عبد العاطي علاقة عمل فقط".

وأكمل: "اللعب في الدرجة الثانية بمثابة كابوس لي".

وعن تجربة الانتاج الحربي: "شوقي غريب طلب ضمي للإنتاج الحربي ولكني لم أشارك بشكل كبير".

وأشار: "محمود فتح الله طلب استمراري في الإنتاج الحربي رغم عدم مشاركتي مع الفريق، لكن شريف أشرف: شوقي غريب رفض قيدي بعد إجراء جراحة في الضهر".

وأتم: "قبلت بالأمر الواقع ووافقت على الخضوع لفترة اختبار لمدة شهر".

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