موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي





تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية إلى متابعة المباراة الأولى لتشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وذلك في بداية مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل 2021/2022.

حصد كريستال بالاس المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة ويطمح لتحقيق مركز مؤهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم الجديد.

في حين تشيلسي فجر مفاجأة كبيرة في الموسم الماضي بتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي كما انه احتل المركز الرابع في جدول البريميرليج برصيد 67 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وكريستال بالاس يوم السبت 14 أغسطس 2021 على استاد ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة مساءا بتوقيت السعودية والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



