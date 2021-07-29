السبت.. "القومي للسينما" يعرض فيلم "التجربة" بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية



يستأنف نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" فعالياته مساء يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.



ويعرض خلال الفاعليات الفيلم الروائي الطويل" التجربة" للمخرج محمد الكسار.



وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم صناع العمل والجمهور.



يذكر أن نادي "سينما الشباب" بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.



وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.