رغم الإنفصال.. الإحترام يسود علاقة أحمد البنا ووعد البحري



كثيرًا ما يتم الارتباط بين المشاهير داخل عالم الفن منهم من يُكتب له الاستمرار وتوجد علاقات لا تكتمل، ولكن القليل منهم من يحترم علاقته بالطرف الأخر رغم الانفصال.



وهذا ما نجده قائم بين الفنانة وعد البحري وطليقها المنتج أحمد البنا، فبعد زواج دام لعدة سنوات وأسفر عنه طفلهما"عيسى" حدث الانفصال، ولكن الانفصال لم يؤثر على علاقة الاحترام والصداقة الموجودة بينهما احترامًا لمشاعر طفلهما.



و نجد أنه يقدم الدعم لها في مشوارها الفني حيث كتب خلال صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك داعمًا لها"#وعد_البحري أو زي ما بحب أناديها أم عيسي وتفضل المودة والإحترام بكرة هتنور شاشات Sky news الصبح".



و انهالت عليهم التعليقات التي أعجبت بوجود الصداقة والدعم والاحترام بينهما.





كما يحرص أحمد البنا على تشجيع وعد في مشوارها الفني ويتابع اختياراتها ليضربا مثلا في العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال.



وقدمت وعد البحري مؤخرا "كوفر ٢٠٢١" مع الفنان محمد دقدوق والذي حقق العديد من المشاهدات على موقع اليوتيوب، حيث قامت بغناء"خليك فاكرني،حبيبي وانت بعيد".