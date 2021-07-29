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كريم فهمي مع زوجته وعدد من الأصدقاء في أحدث ظهور

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان كريم فهمي صورة من أحدث جلسات تصوير له، مع هشام ماجد وزوجته وعدد من الأصدقاء وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي" بقميص أبيض كما ظهرت زوجته بإطلالة صيفية أنيقة، وكتب تعليقا قائلا: "الناس اللي بحبها".

وكان آخر أعمال الفنان كريم فهمى فى الدراما مسلسل “ونحب تانى ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والذى عرض العام الماضى فى رمضان كما يشارك كريم فهمى فى فيلم السرب.

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