Advertisements

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:49 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 212 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228836 حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 38 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 284128 من ضمنهم 228836 حالة تم شفاؤها، و16507 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 31 إصابة و4 حالات وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بيان كورونا اليومي بيان كورونا بوابة الفجر الفجر البيان اليومي

أخبار تهمك

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 10 ساعات

وضعوها في "الحضانة".. ماذا حدث لسيارة حمو بيكا في الإسكندرية؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

خطر جديد يُهدد انضمام نجم بيراميدز إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 641 إصابة جديدة بكورونا.. و42 حالة وفاة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 641 حالة إصابة

عاجل.. 37 حالة وفاة بكورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 ص

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

12:34 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان