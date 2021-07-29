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ميدو يوضح أبرز عناصر المنتخب البرازيلي قبل مواجهة مصر في أولمبياد طوكيو

الخميس 29/يوليو/2021 - 02:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، أبرز عناصر المنتخب البرازيلي الأولمبي، قبل مواجهة منتخب مصر، في دور ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن منتخب البرازيل الأوليمبي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين.

وتابع، "ريتشالسون لاعب قوي جدًا، ليس فقط كأي مهاجم برازيلي في الجوانب المهارية، ولكنه أيضًا عفيجي، وأهم ما يميزه الروح التي يلعب بها، يجب على مدافعينا التدخل والالتحام معه بقوة في كل موقف لكن بعقل".

واستكمل، "كرة البرازيل تغيرت في السنوات الأخيرة من الاهتمام بالاستحواذ إلى الاهتمام بالتحولات الهجومية السريعة في المقام الأول".

واضاف، "داني ألفيش رغم عمره 38 عام، إلا أنه يلعب كلاعب في عمر الـ20، ولعب أفضل مواسمه في الموسم الماضي وما قبله، وأتعجب من ترك برشلونة له، ولم يتمكنوا من تعويضه حتى الآن".

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