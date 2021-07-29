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"هات بوسة".. أحمد فهمي يداعب كلبيه في أحدث ظهور

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:48 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة هنا الزاهد، فيديو لزوجها الفنان أحمد فهمي أثناء مداعبته للكلاب، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الفيديو، داخل منزله مع كلبيه، وهو يقول لأحدهما "هات بوسة".

وشارك أحمد فهمي مؤخرا في فيلم "العارف" مع عدد من الفنانين منهم أحمد عز ومصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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