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تشكيل إسبانيا المتوقع ضد كوت ديفوار في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه صباح السبت منتخب اسبانيا نظيره منتخب ساحل العاج ضمن منافسات الجولة دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على  ملعب مياجي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

 وجاء تشكيل إسبانيا المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، ب أو توريس، خوان ميراندا.
خط الوسط: باريخو، ميرينو، بيدري.
خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، ميكيل أويارزابال

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