"الوضع شديد الصعوبة".. رامي رضوان يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية





وقال "رضوان": " احنا مش عارفين الساعة الجاية جاي فيها ايه والكل بيحاول يطمئن على الحالة الصحية للأستاذة دلال عبد العزيز، لكن الوضع الصحي صعب ومش سهل، وكل شوية يطلع مفاجاة، للأسف الشديد والموضوع شديد الصعوبة وفي مجهود كبير جدًا مبذول من الأطباء".





وانتشرت في الأيام الماضية، شائعات وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وسارع الإعلامي رامي رضوان بتعليق صارم على تلك الشائعات من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كشف الإعلامي رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز،وذلك عبر برنامجه "مساء dmc" والمذاع على قناة "dmc'.