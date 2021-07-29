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ميدو: الأهلي يحتاج إلى جناح أيسر وديانج على أعتاب الرحيل

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحتاج إلى التعاقد مع جناح أيسر، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي هيخسر ديانج عاجلًا أم آجلًا، وأهم مركز يحتاج الفريق لتدعيمه في الموسم المقبل هو الجناح الأيسر".

وعبر عن اندهاشه من قرار أسوان بلعب مباراته مع الأهلي في القاهرة بملعب بتروسبورت، رغم أن ملعب أسوان أحد أهم عوامل القوة التي تميز الفريق.

كما أشاد بفريق البنك الأهلي، مؤكداً أنه يستحق التحية، موضحاً أنه لعب مباراتين كبار أمام الأهلي وبيراميدز في الدوري.

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