Advertisements

ميدو: بواليا سيبدأ أساسيًا أمام أسوان وسيسجل هدفين

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:11 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يقوم بالدفع بوالتر بواليا، أساسيًا خلال مواجهة أسوان، المقرر لها مساء اليوم الخميس.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أراهن على أن يبدأ والتر بواليا أساسيًا، في مباراة أسوان، وتسجيله لهدفين".

كما أشار إلى أنه كان يتمنى يرتدي مالانجو وعمر العرجون، قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويلتقي فريق الأهلي الكروي الأول، بنظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أخبار تهمك

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرارات جديدة للرئيس التونسي

منذ نصف ساعة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

"الري" تحذر من فيضان سيجتاح مصر: نراقبه بالأقمار الصناعية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 ص

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

عاجل.. ارتفاع في وفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

02:49 ص

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

08:54 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان