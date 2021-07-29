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ميدو: بواليا سيبدأ أساسيًا أمام أسوان وسيسجل هدفين
الخميس 29/يوليو/2021 - 04:11 ص
أمل الحلفاوي
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يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يقوم بالدفع بوالتر بواليا، أساسيًا خلال مواجهة أسوان، المقرر لها مساء اليوم الخميس.
وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أراهن على أن يبدأ والتر بواليا أساسيًا، في مباراة أسوان، وتسجيله لهدفين".
كما أشار إلى أنه كان يتمنى يرتدي مالانجو وعمر العرجون، قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
ويلتقي فريق الأهلي الكروي الأول، بنظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
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