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ميدو يحذر الأهلي من فقد علي لطفي

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حذر أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، النادي الأهلي من خسارة علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "علي لطفي في حال أنه يسير بشكل مميز، من الممكن أن يتم الدفع بمصطفى شوبير خلال مواجهة أسوان، ولكن إذا حدث ذلك في الوقت الحالي فسيخسر الأهلي علي لطفي للأبد".

وأكد أنه يتمنى عودة كريم بامبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إلى نادي الزمالك مرة أخرى خلال الموسم المقبل.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره أسوان مساء اليوم الخميس، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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