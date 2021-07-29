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ميدو: " شجعوا أي لاعب يرتدي قميص المنتخب وافصلوها عن علاقتكم برمضان"

الخميس 29/يوليو/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على الهجوم الذي تعرض له رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والمنتخب المصري الأولمبي، بعد مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " يجب أن يتعلم البعض كيف يفصل بين علاقة التوتر مع رمضان صبحي ومنتخب مصر، عليك دعم أي لاعب يرتدي قميص المنتخب الوطني، فمنتخب مصر فوق الجميع".

وتابع، "يعجبني في المنتخب الأوليمبي تدارك الأخطاء سريعًا بعد كل مباراة، ويجب أن يلعب رمضان صبحي على الأطراف وليس في عمق الملعب".

واستكمل، "كريم العراقي لم يقنعني فنيًا حتى الآن، لكن أعتقد أن الكابتن شوقي غريب لن يغير كثيرًا في التشكيل خلال الفترة المقبلة، وكان يجب انضمام لاعب وسط بديل لأكرم توفيق في قائمة المنتخب الأوليمبي بطوكيو".

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