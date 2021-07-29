ميدو تعليقًا على اختيار الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية: "العالم بيضحك علينا"













علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على اختيار الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، النسخة المقبلة.





وعبر ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يذاع على قناة النهار، عن استيائه من الجدل الدائر حول هذا الأمر.





وقال ميدو، "ما يحدث حاليًا في الكرة المصرية بشأن أزمة اسم النادي المشارك في الكونفدرالية الموسم المقبل عك كروي، وبيضحك العالم علينا".





وتساءل، "هل نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك أندية تشارك في البطولات الإفريقية؟، طريقة إدارة المسابقات المحلية في مصر قمة التهريج، ومن يشاهد جدول الدوري المصري حاليًا سيقول أننا هواة".



