ميدو: منتخب مصر قادر على تخطي البرازيل وهذه نصيحتي لشوقي غريب









أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن المنتخب المصري الأولمبي، قادر على الفوز أمام البرازيل، والتأهل إلى الدور نصف النهائي في أولمبياد طوكيو.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تأهل منتخب مصر على حساب الأرجنتين وأستراليا إنجاز كبير جدًا".





وأشار، "الثقة هي مفتاح الفوز في أي مباراة، حتى إن كنت تواجه البرازيل، ولدي شعور وثقة كبيرة بأن منتخبنا الأوليمبي سوف يتأهل على حساب البرازيل في الأولمبياد، البعض ممكن يقول عليا مجنون، ولكن ثقتي كبيرة في المنتخب".





وتابع، " وصلت كثيرًا للقمة، بسبب ايماني بنفسي وجناني، مثل محمد صلاح، فيجب أن يؤمن لاعبي المنتخب الأوليمبي بأنفسهم وأنهم قادرون على التأهل على حساب البرازيل".





ووجه رسالة إلى شوقي غريب مدرب المنتخب، "يجب ألا يتم إعطاء تعليمات للاعبي المنتخب الأوليمبي بالدفاع فقط أمام البرازيل، يجب أن تمتلك الشجاعة وتهاجم أيضًا إن كنت تريد التأهل".



