سيراميكا كليوباترا يكشف كواليس إصابة صالح جمعة بوتر أكيلس









أكد فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا أن صالح جمعة لاعب الفريق تعرض للإصابة بشكل مفاجئ بقطع في وتر أكيلس.





وقال فريد في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد الى أن سيتم إجراء عملية جراحية لصالح جمعة بعد تأكد إصابته.





وأضاف أن الجزء الأول من التأهيل لصالح جمعة يبدأ بعد 6 أسابيع من خضوعه للجراحة.







