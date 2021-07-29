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سيراميكا كليوباترا يكشف كواليس إصابة صالح جمعة بوتر أكيلس
الخميس 29/يوليو/2021 - 07:22 ص
حسام مجدي
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أكد فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا أن صالح جمعة لاعب الفريق تعرض للإصابة بشكل مفاجئ بقطع في وتر أكيلس.
وقال فريد في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد الى أن سيتم إجراء عملية جراحية لصالح جمعة بعد تأكد إصابته.
وأضاف أن الجزء الأول من التأهيل لصالح جمعة يبدأ بعد 6 أسابيع من خضوعه للجراحة.
وأتم أن شريف دابو تعرض لتمزق في أربطة الكاحل مؤكدا. أنه لن لن يلحق بمباراة الأهلي بسبب الإصابة .
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