كرم كردي: المنتخب الأوليمبي استحق التأهل.. وشوقي غريب يذكرني بالجوهري









أشاد كرم كردي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم السابق، بآداء لاعبي المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب أمام نظيره الأسترالي ظهر اليوم والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين والتأهل إلى الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.





وقال كردي في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "المنتخب الأوليمبي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، واستحق الفوز على نظيره الأسترالي، كما أطالب الجمهور المصري بالصبر على الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب ، فهو مدير فني متميز ويمتلك العديد من الخبرات الكبيرة وسبق له قيادة المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية".



