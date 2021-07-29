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شريف العريان: منتخب اليد إعتاد على تحقيق الإنجازات .. و ''عسَر'' شرَف البعثة المصرية
الخميس 29/يوليو/2021 - 04:28 ص
أحمد عصام
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أبدى شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، سعادته البالغة بتحقيق منتخب كرة اليد فوزاً هاماً على نظيره الياباني بنتيجة 33 - 29 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
وأضاف العريان في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "منتخب كرة اليد إعتاد على تحقيق الإنجازات، خاصةً بعد ظهوره بمستوى رائع في كأس العالم الماضية والتي أقيمت في مصر، كما أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإسباني باروندو أثبت جدارته في قيادة المنتخب الوطني منذ قدومه إلى تدريب الفريق".
وتابع العريان: "عُمر عسر شرف البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو رغم خسارته أمام بطل الصين وصاحب التصنيف الثاني عالمياً في الدور ربع النهائي لتتس الطاولة، كما أنه أمامه الكثير خلال الأوليمبياد المقبلة".
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