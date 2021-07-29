شريف العريان: منتخب اليد إعتاد على تحقيق الإنجازات .. و ''عسَر'' شرَف البعثة المصرية













أبدى شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، سعادته البالغة بتحقيق منتخب كرة اليد فوزاً هاماً على نظيره الياباني بنتيجة 33 - 29 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.





وأضاف العريان في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "منتخب كرة اليد إعتاد على تحقيق الإنجازات، خاصةً بعد ظهوره بمستوى رائع في كأس العالم الماضية والتي أقيمت في مصر، كما أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإسباني باروندو أثبت جدارته في قيادة المنتخب الوطني منذ قدومه إلى تدريب الفريق".



