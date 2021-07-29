أغنية "ارقص" لـ نوال الزغبي تكسر حاجز الـ3 مليون مشاهدة





وتقول الأغنية بعض الكلمات منها: "قلبي بيرقص على دقاته.. حبك غير كل حياته.. كملت الحتة الناقصة.. هات إيدك حلّي الرقصة.. ارقص ارقص ارقص.. ارقص على قلبي ودقو واللي يغيروا منا يطقو.. نسهر نتجنن على كيفنا.. ولا ناس ولا دنيا تكتفنا.. واللي بعينه بيحسدنا.. يتشطر ويقلدنا".





يذكر أن أغنية "ارقص" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، ومن توزيع روبير الأسعد.



وصلت أغنية "ارقص" لـ نوال الزغبي، إلى ما يزيد عن 3 مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".