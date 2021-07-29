عبد المنصف: عملي كمدير للكرة ’’تطوعي".. ومباريات دجلة المقبلة مصيرية













أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة ومدير الكرة بصفوف الفريق، أن عمله في هذا المنصب هو عمل تطوعي في المقام الأول بصفته قائداً للفريق، ولديه العديد من الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة في الملاعب.





وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو": "أريد تقديم لائحة جديدة من أجل الانضباط بالإضافة للائحة تحفيزية ووافقت إدارة النادي على ذلك بالفعل، كما أنه ستكون هناك مكافآت إجادة، والفارق الآن أن هناك صلاحية لي في اتخاذ القرارات بدلا من تقديم الاقتراح فقط كلاعب".



