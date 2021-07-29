تشكيل مانشستر يونايتد بعد التعاقد مع فاران وسانشو

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فى حسم صفقة انتقال فاران من صفوف نادي ريال مدريد وسانشو فى نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ومن المقرر ان ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز فى الموسم الجديد خلال منتصف شهر أغسطس المقبل.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد فى وجود سانشو وفاران كالتالي:





حراسة المرمي: دي خيا.





خط الدفاع: ماجواير، فاران، شاو، بيساكا.





خط الوسط: بوجبا، بورنو فيرنانديز، فريد.



