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هدافي الأولمبياد بعد نهاية دور المجموعات
الخميس 29/يوليو/2021 - 03:39 ص
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات دور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان حيث نجح المنتخب المصري فى الصعود بعد احتلال المركز الثاني فى مجموعته.
وجاءت قائمة هدافي الأولمبياد كالتالي..
١- ريتشارليسون "البرازيل": 5 أهداف
٢- أندري بيار جينياك "فرنسا": 4 أهداف
٣- كوبو "اليابان": 3 أهداف
٤- كانج ان لي "كوريا":3 أهداف
٥- جو هوانج "كوريا": 3 أهداف
٦- أليكس فيجا "المكسيك": هدفين
٧- كريستوفر وود "نيوزيلندا: هدفين
٨- نديم أميري "ألمانيا": هدفين
٩- راجنار "ألمانيا": هدفين
١٠- سامي خليل النجعي "السعودية": هدفين
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