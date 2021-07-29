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هدافي الأولمبياد بعد نهاية دور المجموعات

الخميس 29/يوليو/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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انتهت منافسات دور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان حيث نجح المنتخب المصري فى الصعود بعد احتلال المركز الثاني فى مجموعته.

وجاءت قائمة هدافي الأولمبياد كالتالي..

١- ريتشارليسون "البرازيل": 5 أهداف

٢- أندري بيار جينياك "فرنسا": 4 أهداف

٣- كوبو "اليابان": 3 أهداف

٤- كانج ان لي "كوريا":3  أهداف

٥- جو هوانج "كوريا": 3 أهداف

٦- أليكس فيجا "المكسيك": هدفين

٧- كريستوفر وود "نيوزيلندا: هدفين

٨- نديم أميري "ألمانيا": هدفين

٩- راجنار "ألمانيا": هدفين

١٠- سامي خليل النجعي "السعودية": هدفين

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