هدافي الأولمبياد بعد نهاية دور المجموعات

انتهت منافسات دور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان حيث نجح المنتخب المصري فى الصعود بعد احتلال المركز الثاني فى مجموعته.





وجاءت قائمة هدافي الأولمبياد كالتالي..





١- ريتشارليسون "البرازيل": 5 أهداف





٢- أندري بيار جينياك "فرنسا": 4 أهداف





٣- كوبو "اليابان": 3 أهداف





٤- كانج ان لي "كوريا":3 أهداف





٥- جو هوانج "كوريا": 3 أهداف





٦- أليكس فيجا "المكسيك": هدفين





٧- كريستوفر وود "نيوزيلندا: هدفين





٨- نديم أميري "ألمانيا": هدفين





٩- راجنار "ألمانيا": هدفين



