موعد مباراة إسبانيا وكوت ديفوار في ربع نهائي أولمبياد طوكيو









يواجه صباح السبت منتخب اسبانيا نظيره منتخب ساحل العاج ضمن منافسات الجولة دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مياجي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



