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عاجل.. قرارات جديدة للرئيس التونسي

الخميس 29/يوليو/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر ليلة الخميس، أمرا رئاسيا يقضي باستحداث غرفة عمليات لإدارة أزمة جائحة كورونا.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن هذه الغرفة ستكون تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.

يأتي هذا ضمن الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ الأحد الماضي، لمحاولة إنقاذ البلاد، مما آلت إليه الأوضاع، حيث قرر تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الحكومة، بعد الأزمات المتتالية التي عصفت بتونس.

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