عاجل.. قرارات جديدة للرئيس التونسي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر ليلة الخميس، أمرا رئاسيا يقضي باستحداث غرفة عمليات لإدارة أزمة جائحة كورونا.





وأعلنت الرئاسة التونسية أن هذه الغرفة ستكون تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية، وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.



